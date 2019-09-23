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Hindistan'da inek kestiği iddia edilen kişi linç edildi

Hindistan'ın Jarkand eyaletine bağlı Khunti ilçesinde inek kestikleri iddiasıyla bir çete tarafından saldırıya uğrayan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

23.09.2019 15:30Hindistan'da inek kestiği iddia edilen kişi linç edildi
Hindistan'ın Jarkand eyaletine bağlı Khunti ilçesinde inek kestikleri iddiasıyla bir çete tarafından saldırıya uğrayan 3 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hindustan Times'ın haberine göre, Khunti polisi yaptığı açıklamada, Jarkand'ın Khunti ilçesinde inek kestiği iddia edilen üç kişinin saldırıya uğradığını, bunlardan birinin hayatını kaybettiğini, ikisinin de ağır yaralandığını bildirdi.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine polisin intikal etmesinin ardından saldırıya uğrayan üç kişinin hastaneye kaldırıldığı ancak yaralılardan birinin kurtarılamadığı kaydedildi.
Polis, saldırıyla ilişkili 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hindistan, Times, Güncel

Kaynak: AA

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