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Hindistan'da inek kestikleri için 7 kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir köyde iki yere baskın düzenleyen polis ekipleri, inek kestikleri gerekçesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı.

25.10.2019 15:12Hindistan'da inek kestikleri için 7 kişi gözaltına alındı
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki bir köyde iki yere baskın düzenleyen polis ekipleri, inek kestikleri gerekçesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı.
Hindistan basınında yer alan habere göre emniyet yetkilileri, eyaletin Sambhal bölgesinde inek kesimi yapıldığına dair şikayet alındığını belirtti.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, inek leşi, yaklaşık 500 kilo inek eti ve kesim malzemeleriyle karşılaştıklarını kaydetti.
Sambhal Polis Şefi Yamuna Prasad, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karakol yakınındaki Mansurpur Mafi köyünde iki yere baskın gerçekleştirildi. Her iki yerde gömülü taze et ve sığır leşi topladık." ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişinin ise kaçtığı belirtildi.
Eyaletin Muradabad şehrinde de dün inek kestikleri iddiasıyla 49 kişi gözaltına alınmıştı.
Sığır eti kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere aralarında para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.
Hinduizm'de inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

Hindistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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