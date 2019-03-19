Hindistan'da İnşaat Halindeki Bina Çöktü

Hindistan
'ın Karnataka eyaletinde, inşaat halindeki 4 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Hindistan'ın NDTV kanalına göre, Dharwad bölgesinde inşası süren bina çöktü.
Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 15 kişi de yaralandı.
Yetkililer, binanın enkazında en az 30 kişinin olduğunun sanıldığını belirtti. Polis
, şu ana kadar 28 işçinin kurtarıldığını kaydetti.
Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
Hindistan, Güncel
Kaynak: AA