Hindistan'da İnşaat Halindeyken Çöken Bina

Kaynak: AA

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde inşaat halindeki 4 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.Ülke basınında yer alan haberlere göre, yetkililer Dharwad bölgesinde iki gün önce çöken binanın enkazından 9 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 11'e yükseldiğini bildirdi.En az 15 kişinin halen enkaz altında olduğunun düşünüldüğünü aktaran yetkililer, şimdiye kadar 53 kişinin kurtarıldığını belirtti.Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.