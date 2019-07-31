Haberler» Güncel» Haber

Hindistan'da işletme zinciri sahibi ölü bulundu

Hindistan'da işletme zinciri sahibi iş insanı V.G. Siddhartha, Karnataka eyaletinde bir nehir kıyısında ölü bulundu.

31.07.2019 11:31 Hindistan'da işletme zinciri sahibi ölü bulundu
Hindistan'da işletme zinciri sahibi iş insanı V.G. Siddhartha, Karnataka eyaletinde bir nehir kıyısında ölü bulundu.
Yerel basındaki haberlerde, "Cafe Coffee Day" adlı işletme zincirinin sahibi 60 yaşındaki Siddhartha'nın cesedinin, eyaletin Mangalore bölgesindeki Netravati Nehri'nin kıyısında bulunduğu bildirildi.
Bir balıkçı tarafından bulunan Siddhartha'nın cesedinin hastaneye götürüldükten sonra ailesi tarafından teşhis edildiği aktarıldı.
Siddhartha'nın şoförünün yetkililere verdiği bilgide, iş insanının pazartesi akşamından bu yana kayıp olduğu belirtildi.
İş insanı, eski eyalet Başbakanı'nın damadı
Eski Karnataka Eyaleti Başbakanı ve iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) mensubu S.M. Krishna'nın damadı olan Siddhartha'nın ölümüyle ilgili, Hindistan'ın eski Başbakanı H.D. Deve Gowda başta olmak üzere ülkedeki siyasi liderlerin üzüntülerini dile getirdiği ifade edildi.
Öte yandan, Siddhartha'nın çalışanlarına mektup yazdığı belirtildi.
Mektubunda, borç aldığı kişilerce büyük baskı altında olduğunu ve gelir vergisi konusunda yetkililerin tacizine maruz kaldığını ifade eden Siddhartha'nın, "kendisine güvenenen insanları hayal kırıklığına uğrattığı için üzgün olduğunu" yazdığı kaydedildi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:27   Mardin'de polislerin mutlu günü
15:27   Kaymakam Özdemir başarılı öğrenciyi ödüllendirdi
15:27   Balkondan düşüp, ölen doktora son görev
15:26   Başkan Atay, Kurtuluş Mahallesi esnafı ile buluştu
15:26   Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli, tutuklandı
15:26   Manisa'da uyuşturucu operasyonu
15:26   Şanlıurfa'da 21 ev ve işyerinden hırsızlık yaptığı iddiası