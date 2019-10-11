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Hindistan'da kaldırımda uyuyan 7 kişi otobüsün altında kaldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Bulandshahr bölgesinde kaldırımda uyuyan 7 kişi, hız yapan bir otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

11.10.2019 09:02Hindistan'da kaldırımda uyuyan 7 kişi otobüsün altında kaldı
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Bulandshahr bölgesinde kaldırımda uyuyan 7 kişi, hız yapan bir otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Hindustan Times'ın haberinde göre, süratli bir otobüs, tapınak ziyaretinden dönen 56 kişilik kafileyi taşıyan ve yerel saatle 02.50 sularında Ganj nehrine yakın Gandhi Dağ geçidi yakınlarında mola vermek için duran diğer bir otobüsten inerek kaldırımda uyumaya başlayan 7 kişiyi ezdi.
Polis, 04.00 civarında yaşanan kazada, 4 kadın ve 3 kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.
Ölenlerden üçünün aynı aileden olduğu bilgisini paylaşan polis, 7 kişinin cansız bedeninin otopsiye gönderildiğini ifade etti.
Kazanın ardından otobüs şoförünün kayıplara karıştığını aktaran polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Hindistan, Times, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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