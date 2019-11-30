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Hindistan'da kamyonetin köprüden düşmesi sonucu 8 kişi ölü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde işçi taşıyan kamyonetin köprüden düşmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

30.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:46Hindistan'da kamyonetin köprüden düşmesi sonucu 8 kişi ölü
'ın eyaletinde işçi taşıyan kamyonetin köprüden düşmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Dule bölgesinde 31 yolcusu bulunan bir kamyonet köprüden aşağı düştü. Kazada 5'i çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı.
Kamyonet şoförünün bir çukurdan kaçmaya çalıştığı sırada aracın hakimiyetini kaybettiğini aktaran yetkililer, 7 kişinin olay yerinde, bir kişinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Yetkililer, işçilerin Osmanabad bölgesindeki bir fabrikaya doğru gittiklerini kaydetti.

Maharaştra, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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