Hindistan'da Kaplan Rezervinde 2 Yavru Kaplan Leşi Bulundu

22 Kasım 2018 Perşembe 11:37



22 Kasım 2018 Perşembe 11:37

Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki aslan ölümlerinin ardından Madhya Pradeş eyaletinde de 2 kaplan yavrusunun leşi bulundu.Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Madhya Pradeş eyaletindeki Kanha Kaplan Rezervinde (KTR) 2 kaplan yavrusunun leşinin bulunduğunu bildirdi.KTR'nin saha yöneticisi L. Krishnamurthy, yaşları iki ayın biraz üzerinde olan kaplan yavrularının cansız bedenlerinin, Mukki orman bölgesinde devriye gezen ekipler tarafından tespit edildiğini belirtti.Krishnamurthy, kaplanların ölüm nedeninin nekropsi sonucu belli olacağını ifade etti.2014'te yapılan sayımlarda, Mandla bölgesindeki Kanha rezervinin yaklaşık 100 kaplana ev sahipliği yaptığı kaydedilmişti.Gucarat eyaletindeki Gir Ormanı ve Ulusal Parkı'nda 12 Eylül'den ekim ayı başına kadar kene ısırığına bağlı viral enfeksiyon dahil çeşitli nedenlerle 23 aslan ölmüştü.Orman Dairesi daha fazla aslan ölümünü önlemek için hasta aslanları tespit etmek ve kurtarma merkezine götürmek üzere ekipler oluşturmuştu.