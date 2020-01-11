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Hindistan'da katliam gibi kaza: 20 ölü

Hindistan'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kaza 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

11.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:25Hindistan'da katliam gibi kaza: 20 ölü
'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kaza 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Kannauj bölgesinde çift katlı otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüste çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin vücudunda şiddetli yanıklar oluştuğu bildirildi. Uttar Pradesh polisi de 21 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını belirtirken, aracın dizel deposunun çarpışmanın şiddetiyle patladığını ifade etti. - YENİ DELHİ

Hindistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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