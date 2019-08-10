Haberler» Güncel» Haber

Hindistan'da kayan toprak, anne ve oğlunu ayırdı… Dehşet anları kamerada

Hindistan'da 40 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında kaydedilen bir görüntü yürek parçaladı.

10.08.2019 11:02 Hindistan'da kayan toprak, anne ve oğlunu ayırdı… Dehşet anları kamerada
Hindistan'da 40 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında kaydedilen bir görüntü yürek parçaladı.

Hindistan'ın ağırlıklı olarak Kerala eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı, 50'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

O KURTULDU; ANNESİ, EŞİ VE ÇOCUĞU ARANIYOR
Yaşanan sürece dair izleyenleri dehşete düşüren bir güvenlik kamera görüntüsü de yayınlandı. Görüntülerde evin önündeki sokakta annesi ile yürüyen bir adamın, kayan koca toprak kütlesini fark ettiği, annesi ile kaçmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde annenin geride kalarak toprak altında kaldığı, adamın ise kaçmayı başararak ufak bir toprak kütlesinin etkisi ile düştüğü ancak sağ kurtulduğu görülüyor. Yerel medya yaşanan olay sırasında evde, adamın eşi ve çocuğunun da bulunduğunu; anne, eş ve çocuğun hala arandığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------
GÜVENLİK KAMERASI
-Toprak kayması ve adamın annesi ile kaçışı
-Annenin toprak altında kalması ve adamın kaçışı
-Toprak kaymasından görüntüler
-Self felaketine dair görüntüler


- Annesi

Hindistan, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:09   Kavurma yapmanın püf noktaları
12:08   Baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor
12:08   Şehit Eren adıyla yaşatılıyor
12:08   Faytoncular ile akülü araç işletmecileri arasında kavga: CHP ilçe başkanı yardımcısı ağır yaralı
12:08   Ağrı'da kaybolan çocuk Iğdır'da bulundu
12:08   Evde üretip "Sarı Konak"ta satıyorlar
12:08   Bakan Akar'dan Kurban Bayramı mesajı