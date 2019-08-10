Hindistan'da kayan toprak, anne ve oğlunu ayırdı… Dehşet anları kamerada

Hindistan 'da 40 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında kaydedilen bir görüntü yürek parçaladı.

Hindistan'ın ağırlıklı olarak Kerala eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymasına neden oldu. Şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kişinin yaralandığı, 50'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

O KURTULDU; ANNESİ, EŞİ VE ÇOCUĞU ARANIYOR

Yaşanan sürece dair izleyenleri dehşete düşüren bir güvenlik kamera görüntüsü de yayınlandı. Görüntülerde evin önündeki sokakta annesi ile yürüyen bir adamın, kayan koca toprak kütlesini fark ettiği, annesi ile kaçmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde annenin geride kalarak toprak altında kaldığı, adamın ise kaçmayı başararak ufak bir toprak kütlesinin etkisi ile düştüğü ancak sağ kurtulduğu görülüyor. Yerel medya yaşanan olay sırasında evde, adamın eşi ve çocuğunun da bulunduğunu; anne, eş ve çocuğun hala arandığını duyurdu.