Haberler » Güncel » Haber

Hindistan'da kayıp fil "Laxmi" bulundu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de iki aydan fazla süredir kayıp olan fil "Laxmi" bulundu.

18.09.2019 13:48Hindistan'da kayıp fil
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de iki aydan fazla süredir kayıp olan fil "Laxmi" bulundu.
Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Delhi orman dairesi yetkilileri, bakıcısı tarafından saklanan filin bulunması için yürütülen arama çalışmaları sonunda Laxmi'nin yerinin tespit edildiğini belirtti.
Polis, orman yetkililerinin aldığı ihbar üzerine düzenlenen operasyonunda filin ve bakıcısının Chilla köyü yakınlarındaki Yamuna Khadar bölgesinde bulunduğunu kaydetti.
Filin, Yamuna nehri civarındaki otlak alanda saklandığı bilgisi paylaşıldı.
Orman dairesinin, sahibinin filin bakımını gereğince sağlayamadığı gerekçesiyle file el konulması kararı alması üzerine, 6 Temmuz'da fil ile ortadan kaybolan bakıcının da polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
47 yaşındaki dişi filin bir rehabilitasyon merkezine gönderileceği ifade edildi.

Yeni Delhi, Hindistan, Polis, Delhi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:01 Dha istanbul -tuzla'daki patlamanın hemen ardından yaşananlar havadan görüntülendi
16:01 KADEM'den HDP il binası önünde evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti
16:01 Kendilerini polis olarak tanıtıp, cep telefonu çalan 2 kişi yakalandı
16:00 "Oğlum okuyordu, onu kandırıp dağa götürdüler"
16:00 Tuzla'daki yangında yakıt tankeri böyle patladı
16:00 19 Eylül Gaziler Günü
16:00 Denizli'de okul müdürü kazada yaralandı