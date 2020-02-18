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Hindistan'da kimya fabrikasında büyük yangın

Hindistan'da kimya fabrikasında büyük yangınHindistan, (DHA) - Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

18.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:37
'da kimya fabrikasında büyük yangın
Hindistan, (DHA) - Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı.
Yangın, ülkenin Thane bölgesinde yer alan Dombivli bölgesindeki bir kimya fabrikasında çıktı. Yangın sırasında patlamalar da meydana gelirken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yerel saat ile 13.30 civarı fabrikada çıkan yangın sonrası diğer fabrika çalışanları da tahliye edildi.
Öte yandan bugün ülkenin Uttar Pradesh eyaletinde de Kanpur şehrinde yer alan Panki bölgesindeki bir kimyasal depolama tesisinde yangın çıkmıştı.
Hindistan'da kimya fabrikasında büyük yangın

Hindistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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