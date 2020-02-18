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Hindistan'da kimyasal depolama tesisinde yangın

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir kimyasal depolama tesisinde yangın çıktı.

18.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:53Hindistan'da kimyasal depolama tesisinde yangın

'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir kimyasal depolama tesisinde yangın çıktı. yangına müdahale ediyor.

Yangın, ülkenin Kanpur şehrinde yer alana Panki bölgesindeki bir kimyasal depolama tesisinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ediyor.

Yerel medya tesisin önündeki yakıt tankerinin de yandığını; yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Yangının görüntüsü

-Yükselen siyah dumanlar

-Civarda toplanan kalabalık

-Yangına müdahale edilmesi



Hindistan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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