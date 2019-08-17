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Hindistan'da korkutan yangın

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir tıp fakültesi hastanesinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

17.08.2019 19:42 Hindistan'da korkutan yangın
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir tıp fakültesi hastanesinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Başkent Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir yangının çıktı. Hastanenin birinci katında çıkan yangının dördüncü kata kadar sıçradığı belirtilirken, yangına 34 itfaiye aracının müdahale ettiği bildirildi. Yangının elektrik sisteminde yaşanan bir kısa devre sonucu çıktığı öğrenilirken, olay sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. Yangın sonucu tıp fakültesinin başta acil servisi olmak üzere, pek çok departmanının hizmete ara verdiği aktarıldı. - YENİ DELHİ

Hindistan, Delhi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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