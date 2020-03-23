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Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

23.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:42
Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
YENİ Hindistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı ve can kayıpları nedeniyle ay sonuna kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Başbakan Nerandra Modi, 07.00-21.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının 31 Mart'a kadar sürdürülmesine karar verildiğini duyurdu.
Hükümetin adımı 21 Mart Cumartesi günü ülkede 80 yeni vaka görülmesinin ardından geldi.
Sokağa çıkma yasağı boyunca 12 büyük eyaletteki 45 bölgede temel kamu ve belediye hizmetleri asgari düzeyde sürdürülecek.
Hindistan'da şu ana dek 425 vaka görülürken, 8 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Hindistan, Güncel

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