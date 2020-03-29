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Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü

Hindistan'da koronavirüs salgını sebebiyle hiçbir ön hazırlık yapılmadan getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü, sokaklar insan yığınlarıyla dolup taştı.

29.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:55

Hinsitan'da 24 Mart tarihinde koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Aniden alınan karar kapsamında, vatandaşlardan 4 saat içerisinde yasağa uyulması beklenmişti. Hazırlıksız alınan karar Hindistan 'da kaos yaşanmasına sebep oldu sokaklar insan yığınlarıyla doldu taştı.

24 MART'TA YASAK GELMİŞTİ

24 Mart günü Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkenin resmi televizyon kanalında yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirileceğini duyurmuştu. Modi, "Evinizden dışarı çıkmak tamamen yasak" ifadesini kullanmıştı.

PLANSIZLIK KAOSA SEBEP OLDU

Ancak alınan kararın plansız ve hazırlıksız uygulanmaya çalışılması milyar nüfusluk ülkede kaosa sebep oldu. İnsanlar hazırlıklarını tamamlayamadığı gibi, ailesinin yanına gitmek için çaba gösteren insanlar sokaklara taştı.

BAŞBAKAN YASAK İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede 4 saat içinde ani bir şekilde uygulanan Koronavirüs tedbiri sokağa çıkma yasağı için özür diledi. Öte yandan Modi, 1.3 milyar nüfuslu ülke için başka bir şansın olmadığını söyledi.

Modi, "Evlerine kapanan pek çok insan muhtemelen bana sinirli. Sorunlarınızı anlıyorum fakat Koronavirüs'le başka savaşma şansımız yok. Hindistan gibi 1.3 milyar nüfuslu bir ülkede bu bir ölüm kalım meselesi ve bunu kazanmalıyız" dedi.

987 yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü Hindistan'da sokağa çıkma yasağı kararı aniden alınmış, vatandaşların 4 saat içinde kurala uyması beklenmişti.

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Hindistan’da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Etiketler: Koronavirüs, Hindistan, Dünya, Güncel

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