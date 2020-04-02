Hindistan’da koronavirüs tespiti yapmak isteyen doktorlara dayak

Hindistan'da koronavirüs tespiti yapmak isteyen doktorlara dayakTuba KARA, (DHA) Hindistan'da koronavirüslü (Covid-19) hasta sayısını tespit etmek için Ranipura bölgesine giden sağlık çalışanları, bölge halkı tarafından darp edildi. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.Koronavirüslü hasta sayısını tespit etmek için Madya Pradeş eyaletindeki Indore şehrinde bulunan Ranipura bölgesine giden sağlık çalışanları saldırıya uğradı. Bölge halkından olan bir grup, önce sağlık çalışanlarına tükürdü, ardından darp etti. O anlar kameralara yansıdı. Bölge halkının saldırısında, 2 kadın doktorun yaralandığı belirtildi. Sağlık çalışanlarını polisin kurtardığı ifade edildi.DOKTORLAR KORUMA VE GÜVENCE TALEP ETMİŞTİSağlık çalışanlarına kötü muamelenin son birkaç günde arttığı Hindistan'da, geçtiğimiz günlerde Haydarabad Hastanesi'ndeki doktorlar, koronavirüs tedavisi gören bir hastanın ölümünün ardından hasta yakınları tarafından darp edilmişti. Haydarabad'daki doktorlar, hükümetten koruma ve güvence talep etti.

Kaynak: DHA