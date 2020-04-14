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Hindistan'da koronavirüs trajedisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını uzatan Hindistan'da, salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü.

14.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:19
Hindistan'da koronavirüs trajedisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını uzatan Hindistan'da, salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını 3 Mayıs'a kadar uzatan Hindistan'da köylerine dönmeye çalışan, işlerini kaybeden yüz binlerce göçmen işçinin otobüs istasyonlarında oluşturduğu kuyruklar kameralar tarafından amatörce kaydedildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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