Hindistan'da koronavirüs trajedisi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını uzatan Hindistan'da, salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü.
14.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:19
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını uzatan Hindistan'da, salgın sonrası sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını 3 Mayıs'a kadar uzatan Hindistan'da köylerine dönmeye çalışan, işlerini kaybeden yüz binlerce göçmen işçinin otobüs istasyonlarında oluşturduğu kuyruklar kameralar tarafından amatörce kaydedildi.
Kaynak: DHA
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