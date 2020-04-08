Hindistan'da koronavirüse dikkat çekmek için sıra dışı yöntem

Dünyanın bir çok ülkesinde koronavirüs salgınına karşı dikkat çekmek için ilginç yöntemlere başvuruluyor. Hindistan 'ın Telangana eyaletindeki Haydarabad şehrinde otomobil müzesi sahibi K.Sudhakar, koronavirüse (Covid-19) dikkat çekmek ve insanlar arasında farkındalığı arttırmak için virüs şeklinde araba üretti.

Hindistan'ın Haydarabad şehrinde yerel bir otomobil müzesi sahibi Sudhakar, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve insanlar arasında farkındalığı arttırmak için virüs şeklinde araba yaptı. Daha önce, burger, stiletto, pasta, kamera, futbol ve bilgisayar şeklinde arabalar tasarlayan Sudhakar'ın, koronavirüse dikkat çekmek için tasarladığı arabanın tek koltuklu, 6 tekerlekli ve yaklaşık 40 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi. Arabayı Haydarabad polisine bağışlamayı planladığını söyleyen Sudhakar, "Umarım farkındalığı yayabilir ve insanların neden içeride kalması gerektiğini anlamasını sağlayabiliriz" dedi.

Kaynak: DHA