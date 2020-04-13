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Hindistan'da Kovid-19'la mücadelede "sağlık ekipmanı yetersizliği" endişesi

Hindistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları için gerekli kişisel koruyucu ekipmanların yetersiz olması endişeye sebep oldu.

13.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:24
Hindistan'da Kovid-19'la mücadelede
Hindistan 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları için gerekli kişisel koruyucu ekipmanların yetersiz olması endişeye sebep oldu.
BBC'deki habere göre, 1 milyar 340 milyon nüfuslu ülkede salgının büyük şehirlerden küçük kent ve kasabalara yayılması, sağlık görevlileri için koruyucu ekipman talebini artırdı.
Bazı bölgelerde ekipman yetersizliği sebebiyle doktorlar, yağmurluk ve motosiklet kaskı kullanmaya zorlandı.
Başkent Yeni Delhi ve Mumbai ( Bombay ) gibi şehirlerde çok sayıda doktor ve hemşirede Kovid-19'a rastlanması, sağlık çalışanlarının güvenliği konusunda soru işaretleri oluşturdu.
Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Laknov'da devlet hastanesinde isminin açıklanmasını istemeyen doktor, yaptığı açıklamada, koruyucu ekipmanları gerektiği kadar hızlı şekilde elde edemediklerini söyledi.
Doktor, kendilerinin cephedeki askerlerle karşılaştırıldığını ve silahsız askerlerin cepheye gönderilemeyeceğini kaydetti.
Tedarikler yetmeyebilir
Eyalet yönetimleri, koruyucu ekipmanlarla ilgili merkezi hükümetten yardım talep ettiklerini bildirdi.
Kamu iktisadi teşekkülü "HLL Lifecare Limited"e göre, Hindistan'ın şu anda 1 milyon kişisel koruyucu ekipman, 40 milyon N95 maskesi, 20 milyon cerrahi maske ve 1 milyon el dezenfektanına ihtiyacı bulunuyor.
Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, 17 milyon kişisel koruyucu ekipman siparişi verildiğini açıklamıştı. Buna rağmen, söz konusu ekipmanların ne zaman tedarik edileceği belirsizliğini koruyor.
Sağlık görevlilerinin yanı sıra karantina tesislerinin yönetimi ve virüse maruz kalanların izlenmesinde görev yapan emniyet yetkililerinin de koruyucu ekipmanlara ihtiyacı bulunuyor.
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 240'a yükselirken, salgın sebebiyle 331 kişi yaşamını yitirdi.
Sri Lanka'da okullar mayısta açılacak
Sri Lanka, mayısta okul ve üniversitelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yeniden başlatmayı planladığını duyurdu.
Yetkililer, Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen ülkede okulların 11 Mayıs'ta, üniversitelerin ise 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak eğitim faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.
Ada ülkesinde, Kovid-19 salgınının önlenmesi sebebiyle 20 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Sri Lanka'da Kovid-19 vaka sayısı 210'a yükselirken, salgın sebebiyle 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sri Lanka, Hindistan, Bombay, Güncel
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