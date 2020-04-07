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Hindistan'da Kovid-19 testlerinin yaygınlaştırılması çağrısı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, sağlık uzmanları ülke genelinde daha yaygın test yapılması çağısında bulundu.

07.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:00
Hindistan'da Kovid-19 testlerinin yaygınlaştırılması çağrısı
Hindistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, sağlık uzmanları ülke genelinde daha yaygın test yapılması çağısında bulundu.
Eski Sağlık Bakanı Sujatha Rao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Nerandra Modi önderliğindeki hükümetinin Kovid-19 testlerini yalnızca yurt dışı seyahat geçmişi olanlar ve bu kişlerle temas eden kişilerle sınırlı tuttuğuna dikkati çekerek, bunun gerçek vaka tablosunun ortaya çıkmasını engellediğini belirtti.
Testlerin yaygınlaştırılmasının virüsün yayılma kapasitesini anlamak açısından elzem olduğunu vurgulayan Rao, "Vaka oranı 1 milyonda 5 kişiden, 30 kişiye kadar çıktı. Eğer daha fazla test yapmazsak sorunun gerçek boyutlarını asla göremeyecek ve müdahalemizin yeterli mi yetersiz mi olduğunu bilemeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Hindistan Ulusötesi Tıp Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü Başkanı Gagandeep Kang da ülkede testlerin yetersiz kaldığını belirterek, "Karantina tedbirlerinin ne kadar etkili olduğuna bağlı olarak farklı bölgelerde yerel salgınların eş zamanlı ortaya çıktığını görüyoruz. Biz tek biçimli bir yayılmanın görülemeyeceği kadar büyük ve kalabalık bir ülkeyiz. Hazırlık düzeyi nerede ne ortaya çıktığına bağlı değişiyor." değerlendirmesinde bulundu.
PCR ve kan testleri yaygınlaştırılmalı
Kang, burun ve geniz sürüntü örneklerinde Kovid-19 RNA'sının olup olmadığını tespit eden Polimeraz Zincir Reaksiyon (PCR) testlerinin yanı sıra vücudun kanda virüse karşı ürettiği antikorların düzeyini ölçen pratik kan testlerinin de yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.
Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR), dün yaptığı açıklamada, şu ana dek ülke genelinde 101 bin 68 test yapıldığını bildirdi. 1 milyar 300 bin nüfuslu ülkede söz konusu miktar küçük bir ölçeğe işaret ediyor.
Hindistan'da bugüne dek 4 bin 858 vaka görülürken 136 kişi yaşamını yitirdi. 382 kişi iyileşerek hastanelerden taburcu edilirken 4 bin 340 kişinin tedavisi devam ediyor.
Assam'da Müslüman milletvekili Kovid-19 açıklamaları sebebiyle gözaltına alındı
Öte yandan, Assam eyaletinde Müslüman milletvekili Aminul İslam, Kovid-19 salgını dolayısıyla oluşturulan karantina tesislerinin koşullarına ilişkin "tutuklama merkezlerinden daha kötü" açıklaması sebebiyle gözaltına alındı.
Hint basınındaki haberlere göre, polis yetkilileri, Tüm Hindistan Birleşik Demokratik Cephesi (AIUDF) milletvekili İslam'ın gözaltına alındığını bildirdi.
Kovid-19 sebebiyle kurulan karantina tesislerinin yasa dışı göçmenler için oluşturulan tutuklama merkezlerinden daha kötü olduğunu belirten İslam, sağlık yetkililerinin de başkent Yeni Delhi'deki Tebliğ Cemaatinin düzenlediği etkinliğe katılan Müslümanları taciz ettiğini söylemişti.
Hindistan'da mart ayının başlarında Tebliğ Cemaati tarafından başkent Yeni Delhi'de düzenlenen etkinliğe katılan kişilerde Kovid-19 tespit edilmesi ve virüsün farklı bölgelere yayılması, Müslümanları nefret söylemleriyle karşı karşıya bırakmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Karantina, Hindistan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hindistan'da Kovid-19 testlerinin yaygınlaştırılması çağrısı - Haberler

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