Hindistan'da kursta yangın: Öğretmen ve 2 çocuğu öldü

Hindistan 'da özel kursta çıkan yangında bir öğretmen ve 2 çocuğu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

Yangın, Hindistan'ın Haryana eyaletinde bulunan Faridabad şehrindeki özel kursta meydana geldi. Yerel medya, bir öğretmenin özel kursun yapıldığı katın bir üst katında yaşadığını; giriş katta çıkan ve yayılan yangın sonucu, 2 çocuğu ile binada mahsur kaldığını duyurdu. Mahsur kaldıkları binadan kurtarılan öğretmen ve 2 çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangın kontrol altına alınırken; çıkış nedenine dair inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: DHA

- Hindistan