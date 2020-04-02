Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar

Hindistan'da bir mahalleye koronavirüs taraması için giren 2 doktor, bölge halkı tarafından taşlandı. İki kadın doktorun yaralandığı saldırıda sağlık çalışanlarını polis kurtardı.

02.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:25

Hindistan 'da koronavirüslü (Covid-19) hasta sayısını tespit etmek için Ranipura bölgesine giden sağlık çalışanları, bölge halkı tarafından darp edildi. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Koronavirüslü hasta sayısını tespit etmek için Madya Pradeş eyaletindeki Indore şehrinde bulunan Ranipura bölgesine giden sağlık çalışanları saldırıya uğradı. Bölge halkından olan bir grup, önce sağlık çalışanlarına tükürdü, ardından darp etti. O anlar kameralara yansıdı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI POLİS KURTARDI

Bölge halkının saldırısında, 2 kadın doktorun yaralandığı belirtildi. Sağlık çalışanlarını polisin kurtardığı ifade edildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Etiketler: Hindistan, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Hindistan'da bir mahalleye tarama için gelen doktorlar halk tarafından taşlandılar
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Kıbrıs Rum kesiminde koronalı anneden doğan bebekten güzel haber geldi Haberler
Kıbrıs Rum kesiminde koronalı anneden doğan bebekten güzel haber geldi
Beyaz Saray’ın açıkladığı olası ölüm vakaları tedirginlik yarattı Haberler
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları tedirginlik yarattı
Koronavirüs hastası ağlayarak yalvardı: Evden çıkmayın Haberler
Koronavirüs hastası ağlayarak yalvardı: Evden çıkmayın
İmamoğlu, 900 bin TL bağışı bloke eden bankaya çağrı yaptı: Bu vebalin altında kalmayın Haberler
İmamoğlu, 900 bin TL bağışı bloke eden bankaya çağrı yaptı: Bu vebalin altında kalmayın
Virüse aldırış etmeyen turist grup cinsel ilişki partisi düzenledi Haberler
Virüse aldırış etmeyen turist grup cinsel ilişki partisi düzenledi
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Korona ABD’de bir günde binden fazla can aldı! Toplam sayı 5 bini aştı Haberler
Korona ABD'de bir günde binden fazla can aldı! Toplam sayı 5 bini aştı

Son Dakika Dünya Haberleri

18:06: Hatay'da tır 5 can aldı - Haberler 18:03: Ambulans helikopter anne karnından alınan 6 aylık bebek için havalandı - Haberler 17:59: Lapseki'de 2 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı - Haberler 17:55: Siirt'te ekipler soğan ve tavuk isteyen yaşlıların talebini yerine getirdi - Haberler 17:52: Yalova'da kaçak dezenfektan ele geçirildi - Haberler 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:28: Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler