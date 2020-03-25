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Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşının gözyaşlarıyla yardım çığlığı

Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşının gözyaşlarıyla yardım çığlığı Seda Yavaş: "Çocuklarıma ve aileme dönmek istiyorum" "Yüzlerce Türk vatandaşı Türkiye'den gelecek uçağı bekliyor" "Onca sokaktaki günlerden sonra enfekte olmuş olabilirim.

25.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:11
Hindistan 'da mahsur kalan Türk vatandaşının gözyaşlarıyla yardım çığlığı
Seda Yavaş:
"Çocuklarıma ve aileme dönmek istiyorum"
"Yüzlerce Türk vatandaşı Türkiye 'den gelecek uçağı bekliyor"
"Onca sokaktaki günlerden sonra enfekte olmuş olabilirim. Birisinin beni hastaneye götürmesi lazım"
"Paranın bile hükümsüz olduğu günler yaşıyoruz"
"Çok kötü bir şey de olsa kendi ülkemin topraklarında olsun"
MUĞLA - Eğitim sertifikası almak için gittiği Hindistan'da korona virüsü sebebiyle mahsur kalan Seda Yavaş, gözyaşlarıyla Türkiye'den yardım istedi. Yüzlerce Türk vatandaşının ülkede mahsur kaldığını söyleyen Yavaş: "Çok kötü bir şey de olsa kendi ülkemin topraklarında olsun" dedi.
Seda Yavaş, Mart aynın başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak için Hindistan'a gitti. Virüs nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından eğitimler kapatıldı. Seda Yavaş ile eğitimde olan diğer ülke vatandaşları ülkelerine dönmek için hareket etmeye başladı. Uçuşların tüm dünyaya durdurulması üzerine Türkiye'nin Mumbai Başkonsolosluğunu arayan Yavaş, en yakın tarih olan 22 Mart'a bilet aldı. Uçuşun iptal olması üzerine Yavaş Hindistan'da mahsur kaldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Yavaş'ın kardeşi Selma Yavaş, yurt dışındaki öğrencilerin ülkeye geri getirilmesi başvurusunda geç kaldıklarını söyledi.
Ablasının Hindistan'da çok zor günler yaşadığını anlatan Selma Yavaş, şöyle konuştu:
"Ablam yurda dönmek için gittiği havalimanın olduğu kente iki gün kaldırımda kaldı. Mumbai'de son bir uçak bularak Chennai'ye geçti. Chennai'ye gittiği otel polisler tarafından barikat kurulup mağdur oldu. Bir Türk bayan, Hindistan'da olan eşinden rica ediyor. Ablamı oradan alıyor evine götürüyor. Şu an onun evinde kalıyor. Orda başına bir şey gelse ulaşabileceğimiz hiçbir yer yok. Bu dönem virüsü kaptıysa ve orada karantinaya alınırsa bizim buradan yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" Hindistan’da mahsur kalan Türk vatandaşının gözyaşlarıyla yardım çığlığı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hindistan, Türkiye, Genel

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Hindistan'da mahsur kalan Türk vatandaşının gözyaşlarıyla yardım çığlığı

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