28.06.2019 17:44
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Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları

Hindistan

YENİ Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırıda motosikletlerle devriye gezen Hint polis teşkilatına bağlı iki milis gücü (CRPF) ve olay yerinde çapraz ateş altında kalan bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.

YENİ Hindistan 'ın Çatisgarh eyaletinde, Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırıda motosikletlerle devriye gezen Hint polis teşkilatına bağlı iki milis gücü (CRPF) ve olay yerinde çapraz ateş altında kalan bir kız çocuğu yaşamını yitirdi.
NDTV'nin haberine göre, emniyet yetkilisi Vivekanand Sinha, Bijapur bölgesinde Maocu isyancılar tarafından güvenlik güçlerine yönelik pusu kurulduğunu belirtti.
Sinha, Maocuların açtığı ateş sonucu güvenlik güçleriyle isyancılar arasında çıkan çatışmada, iki CRPF personelinin öldüğünü, birinin de yaralandığını ifade etti.
Polis , Keshkutul köyü yakınlarındaki çatışma sırasında olay yerinden geçen ve çapraz ateş altında kalan iki kız çocuğundan birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin de yaralandığını aktardı.
"Press Trust of India " haber ajansı, isyancıların, ölen askerlere ait bir tüfek, kurşun geçirmez yelek ve mermileri alarak kaçtığı bilgisini paylaştı.
Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.
Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.
Kaynak: AA
Polis , Hindistan , Güncel

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