Haberler » Güncel » Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışma

Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışma

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 1 isyancının öldüğü bildirildi.

07.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:06 Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışma
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 1 isyancının öldüğü bildirildi.
Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, eyaletin Bijapur bölgesinde ormanlık alanda güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 1 isyancı yaşamını yitirdi.
Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.
Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.
Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil, 14 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hindistan, India, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:08   İtü Çekirdek Üniversite Kuluçka Merkezleri sıralamasında dünyada ilk 5'te yer aldı
11:08   ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
11:08   Sanatçı Ali Altay, Ata Türküleri albümünü tanıttı
11:08   Bozkır'da çiftçilere ücretsiz Macar Fiği tohumu dağıtıldı
11:08   Kadın girişimci işlediği mermeri Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyor
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
10:56   Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili olarak MEB soruşturma başlattı
10:32   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki: Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
10:24   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çekilmedi, Suriye Milli Ordusu'ndan 11 şehit var
7.11.2019 11:10:10