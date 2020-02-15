Haberler » Güncel » Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada bir isyancı öldü - Haber

Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada bir isyancı öldü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, bir isyancı öldü.

15.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:16Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada bir isyancı öldü
'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, bir isyancı öldü.
Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Sukma bölgesindeki ormanlık alanda devriye gezen güvenlik görevlileriyle Maocular arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir Maocu yaşamını yitirdi.
Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.
Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 19:20:39