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Hindistan'da metro istasyonları dezenfekte edildi - YENİ

Metro istasyonunun dezenfekte edilmesi detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında metro istasyonları dezenfekte edildi.

13.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:52
Metro istasyonunun dezenfekte edilmesi detaylar
YENİ DELHİ - Hindistan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında metro istasyonları dezenfekte edildi.
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Hindistan'da metro istasyonları dezenfekte edildi - YENİ

Kaynak: AA

Etiketler : Hindistan, Güncel

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