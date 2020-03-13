Hindistan'da metro istasyonları dezenfekte edildi - YENİ
Metro istasyonunun dezenfekte edilmesi detaylar YENİ DELHİ - Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında metro istasyonları dezenfekte edildi.
13.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:52
Metro istasyonunun dezenfekte edilmesi detaylar YENİ DELHİ - Hindistan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında metro istasyonları dezenfekte edildi.
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Kaynak: AA
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