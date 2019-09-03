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Hindistan'da muhalefet partisi milletvekili tutuklandı

Hindistan Ulusal Kongresi Partisinden (INC) Milletvekili D.K. Shivakumar'ın, kara para akladığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

03.09.2019 22:54 Hindistan'da muhalefet partisi milletvekili tutuklandı
Hindistan Ulusal Kongresi Partisinden (INC) Milletvekili D.K. Shivakumar'ın, kara para akladığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.
Yerel basındaki haberlere göre, son 4 gündür sorgusu devam eden Karnataka eyaletinin Kanakapura seçim bölgesinden Milletvekili Shivakumar, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) gereğince tutuklandı.
İsmi açıklanmayan bir yetkili, Shivakumar'ın kara para akladığına ilişkin güçlü deliller olduğunu ve paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına yüksek miktarlarda havale işlemleri gerçekleştirdiğini belirtti.
Gelir Vergisi Dairesi, geçen sene Shivakumar hakkında yaklaşık 15,5 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
"İktidarın intikam politikasının kurbanıyım"
Shivakumar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Hindistan Halk Partisinin (BJP) intikam ve kan davası siyasetinin kurbanıyım." ifadesi kullanıldı.
INC de yaptığı açıklamada, milletvekilinin tutuklanmasını, BJP'nin başarısız politikalarının, kötü giden ekonominin üstünü örtme ve halkın dikkatini başka yöne çekme girişimi olarak nitelendirdi.
Ülkedeki muhalefet partilerinin önde gelenlerinden INC'den kıdemli isimlerinin tutuklanması, iktidardaki BJP'nin ülkenin gündemini değiştirme çabası olarak değerlendiriliyor.
Shivakumar, Karnataka eyaletinde uzun yıllar yasama meclisi üyeliği yapmış, eyaletin Sulama ve Tıp Eğitimi ve Enerji gibi bakanlıklarını yürütmüştü.
INC'den eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ekipleri tarafından geçen ay Yeni Delhi'deki konutunda tutuklanmıştı.

Milletvekili, Hindistan, Güncel

Kaynak: AA

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