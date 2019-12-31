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Hindistan'da mumun yol açtığı ev yangınında 5'i çocuk 6 kişi öldü

Hindistan'ın Gaziabad kentinde faturası ödenmediği için elektriği kesilen evde yakılan mumun yol açtığı düşünülen yangında, 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

31.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:22 Hindistan'da mumun yol açtığı ev yangınında 5'i çocuk 6 kişi öldü
'ın Gaziabad kentinde faturası ödenmediği için elektriği kesilen evde yakılan mumun yol açtığı düşünülen yangında, 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Loni kasabasındaki evde çıkan yangında, 5 çocuk ve 40 yaşındaki yengelerinin, içeriyi saran dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yetkililer, bir binanın giriş katındaki odada çıkan yangının nedenini araştırırken ödenmeyen faturalar nedeniyle elektriklerin kesildiğini, aydınlanmak için yakılan mumun yangına sebebiyet verdiği ifade edildi.
Komşular, yükselen yoğun dumanı fark ederek kapısını kırdıkları evde, 6 kişinin cansız bedenine rastladıklarını bildirdi.
Ölen çocukların akrabalarından Mohsin Ahmad, elektriklerinin cumartesi günü kesildiğini söyledi. Çocukların sınava çalışmak için mum yaktığını anlatan Ahmad, büyük ihtimalle yanık unutulan mumun, üzerinde bulunduğu soğutucuyu tutuşturduğunu, ardından televizyonunun alev aldığını ve odayı dumanların sardığını ifade etti.
Çocukların dayısı Niyaz Mohammad de büyük bir yangın olmadığını ancak meydana gelen yoğun dumanın ölüme sebebiyet verdiğini dile getirdi.
, kısa devrenin yangına sebebiyet vermiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken elektrik güvenliği dairesi yetkilileri olayı araştırıyor.
Yetkililer, dumandan etkilenen 6 kişinin de uykusunda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hindistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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