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Hindistan'da Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti

Hindistan'da Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmayan hamile kadın, ambulansta doğum yaparak bebeğini kaybetti.

05.04.2020 21:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:31
Hindistan'da Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti
Hindistan 'da Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmayan hamile kadın, ambulansta doğum yaparak bebeğini kaybetti.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yer alan Bharatpur şehrindeki devlet hastanesine ambulansla gelen hamile bir kadının Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmadığı ortaya çıktı. Hastaneye alınmayan hamile kadının ambulansta doğum yaptığı, daha sonra bebeğini kaybettiği belirtildi. Hamile kadının eşi İrfan Han yaptığı açıklamada, "Buradaki doktorlar Müslüman olduğumuz için Jaipur'a gitmemiz gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı. Eşinin Bharatpur'daki Janana Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra ambulansta doğum yaptığını belirten Han, bebeğinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Baba Han, "İdareyi çocuğumun ölümünden sorumlu tutuyorum" dedi.

Hastaneden açıklama

Bharatpur Janana Hastanesi Müdürü Dr. Rupendra Jha yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bir kadın doğum için gelmişti ama kritik bir durumdaydı. Jaipur'a sevk edildi ve ne olursa olsun bu umursamazlık araştırılacak" şeklinde konuştu. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hindistan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hindistan'da Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti - Haberler

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