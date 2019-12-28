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Hindistan'da Müslümanlara yönelik ifadeler tepki çekti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir Başkomiserin Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolara katılan Müslümanlara...

28.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:50 Hindistan'da Müslümanlara yönelik ifadeler tepki çekti
'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir Başkomiserin , Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolara katılan Müslümanlara yönelik "Pakistan'a gidin" ifadeleri tepki çekti.
Hint basınındaki haberlere göre, sosyal medyaya düşen bir görüntüde, eyaletin Meerut şehrinde Başkomiser Akileş Narayan Singh'in, iki Müslümanla konuşurken "Eğer burada yaşamak istemiyorsanız Pakistan'a gidin" ifadeleri yer aldı.
Müslümanlara, burada yemek yediklerini ancak başka bir yere (Pakistan'a) övgüler dizdiklerini söyleyen Singh, "Burası artık benim için tanıdık bir yer. Bir kez hatırladığımda, büyükannenize bile ulaşabilirim. Her evdeki her erkek tutuklanacak." dedi.
20 Aralık'ta çekilen ancak sosyal medyaya bugün düşen görüntüde Singh'in ifadelerine çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.
Polis şiddetine meşrulaştırma
Uttar Pradeş Eyaleti Başbakanı Yogi Adityanath'ın Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Tüm (Protestocular) isyancılar şokta. Her sorun çıkaran şaşkın. Yogi hükümetinin sertliğine bakan herkes sessiz. Ne istersen yap fakat (Protestolar sırasında verilen) zararlar, zarar veren kişiler tarafından ödenecek. Şiddet uygulayan her protestocu şimdi ağlayacak çünkü Uttar Pradeş'te bir Yogi hükümeti var." ifadeleri kullanıldı.
İktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) eyalet Başbakanı Yogi Adityanath'ın Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklama, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi tarafından eleştirildi.
Açıklamaya tepki gösterenler, Adityanath'ın polis şiddetini meşrulaştırdığını belirtti.
Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor
Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasa, 9 Aralık'tan bu yana protesto ediliyor.
Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.
Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.
Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hindistan, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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