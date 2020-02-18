Hindistan'da onlarca lise öğrencisi regl olmadıklarını kanıtlamak için soyunmaya zorlandı

Hindistan 'da tabu sayılan konulardan kadınların regl kanamaları bir kez daha manşetlerde.

Ülkenin batısındaki Gucarat eyaletindeki bir yurtta kalan lise öğrencileri, kadın öğretmenlere regl olmadıklarını kanıtlamak için iç çamaşırlarına kadar soyunmaya zorlandıklarını söyleyerek şikayette bulundular.

Geçen Salı günü Bhuj kentindeki yurtta 68 genç kadının tuvalete götürüldükleri ve tek tek regl olmadıklarını kanıtlamak için külotlarını çıkarmaya zorlandıkları anlaşılıyor.

REGL ŞİKAYETİ

Şikayetçi genç kadınlar, güçlü ve muhafazakar bir Hindu grubu olan Swaminarayan tarikatına ait Shree Sahajanand Kız Enstitüsü'nün öğrencileri.

Geçen Pazartesi günü kaldıkları yurttan bir görevlinin okulun müdürüne, bazı öğrencilerin regl olan kadınların uyması gerektiği düşünülen kuralları ihlal ettiği yolunda şikayette bulunduğunu anlatıyorlar.

Bu kurallara göre regl olan kadınların yemek yenirken diğer herkesten uzakta oturmaları, kendi tabaklarını yıkamaları ve sınıfta en arka sıraye geçmeleri bekleniyor.

LİSTE TUTULUP TAKİP EDİLİYOR

Öğrencilerden biri BBC'nin Gucarat Dil Bölümü Muhabiri Prashant Gupta'yla konuştu ve yurtta bir liste tutulduğunu ve kadınların regl olduklarında bu listeye isimlerini yazmalarının istendiğini, böylece regl olanların yöneticiler tarafından takip edilebildiğini söyledi.

Fakat son iki aydır hiçbir öğrenci gidip bu listeye adını yazmadı. Bunun üzerine geçen hafta başında yurttan okula regl olan öğrencilerin mutfağa, tapınağa girip çıktığı ve diğer öğrencilerin arasına karıştığı yolunda şikayet gitti.

Öğrenciler bir gün sonra yurt yetkilisi ve okul müdürünün kötü muamelesine maruz kaldıklarını ve iç çamaşırlarını göstermeye zorlandıklarını söylüyorlar.

Başlarına geleni "çok yaralayıcı bir deneyim" diye tanımlayan öğrenciler yaşadıklarının kendilerinde travma yarattığını, bir nevi psikolojik işkenceye maruz kaldıklarını da ekliyorlar.

"ŞOK GEÇİRİP AĞLADILAR"

Öğrencilerden birinin babası, okula geldiğinde kızı ve bir kaç arkadaşının yanına gelip ağlamaya başladığını anlattı ve "Şok geçirmişlerdi" dedi.

Perşembe günü bir grup öğrenci okul önünde protesto gösterisi yaparak okulun kendilerini aşağılayan yetkililer hakkında işlem yapmasını talep etti.

Okulun mütevelli heyetinden Pravin Pindoria, olayı "talihsiz" diye niteledi ve soruşturma açıldığını ve suçlu bulunanlara karşı gereken adımların atılacağını söyledi.

Buna karşılık lisenin bağlı olduğu üniversitenin rektör yardımcısı Darshana Dholakia öğrencileri suçladı. Dholakia, öğrencilerin kuralları çiğnediklerini ve bazılarının özür dilediğini söyledi.

BBC Gucarat Bölümü'ne konuşan bazı öğrenciler okulun kendilerine olayı uzatmamaları için baskı yaptığını söylediler.

Cuma günü Gucarat Eyaleti Kadın Komisyonu "utanç verici" diye nitelediği bu olayın incelenmesini istedi ve öğrencilere korkmadan gelip yaşadıklarını anlatmaları çağrısı yaptı. Polis de şikayet süreci başlattı.

YAYGIN AYRIMCILIK

Bu kadın öğrencilerin regl nedeniyle aşağılandıkları ilk olay değil.

Üç yıl önce yaşanan çok benzer bir olayda Hindistan'ın kuzeyindeki bir yatılı okulda, banyonun kapısında kan izi gören bir kadın görevli 70 öğrenciyi çırılçıplak soyunmaya zorlamıştı.

Kadınlara yönelik regl ayrımcılığı, aybaşı kanamalarının tabu sayıldığı ve kadınların kanama dönemlerinin "pislik" ile özdeşleştirildiği Hindistan'da çok yaygın.

Regl olan kadınlar sık sık sosyal ve dini törenlerden dışlanıyor, tapınaklara, mutfaklara girişleri yasaklanıyor.

Buna karşılık şehirli ve eğitimli kadınlar bu tabulara giderek daha güçlü bir şekilde meydan okuyor. Son yıllarda regl kanamalarının doğal bir vücut işlevi olduğunu anlatmaya yönelik kampanyalar yaygınlaştı.

Fakat bu kampanyaların başarısı sınırlı oldu.

2018 yılında güneydeki Kerala eyaletinde bulunan Sabarimala türbesine her yaştan kadının girmesine izin veren kritik mahkeme kararı üzerine kitlesel protesto gösterileri yapıldı.

Gösteriler üzerine yargıçlar bir yıl sonra kararı gözden geçirmeyi kabul ettiler.

İlginç olan protestolara çok sayıda kadının da katılmasıydı. Bu da regl tabusunun köklerinin ne kadar derinlere işlemiş olduğunun bir göstergesi.