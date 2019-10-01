Hindistan'da otobüs devrildi: 21 ölü

Hindistan
'ın Gucarat eyaletinde bir otobüsün aşırı yağışlara bağlı olarak devrilmesi sonucu 21 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Banaskantha bölgesine bağlı Ambaji kasabası yakınlarındaki Trishulia dağ geçidinde, dün akşam bir tapınak ziyaretinden dönen yaklaşık 70 kişiyi taşıyan otobüs, şoförün yağmur yüzünden aracın kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.
Banaskantha emniyet yetkilisi Ajit Rajian, "Kazada 21 kişi hayatını kaybetti. Şoför frene basınca otobüs ıslak yolda kaymış. Vinç kullanarak 53 kişiyi otobüsten sağ çıkardık." dedi.
Yetkililer, yaklaşık 35'inin durumu ağır olan yaralıların civardaki hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.
Bölgede yağışların 2 gündür aralıksız sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.