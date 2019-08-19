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Hindistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 15 ölü, 35 yaralı

Hindistan'da bir otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

19.08.2019 09:27 Hindistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 15 ölü, 35 yaralı
Hindistan'da bir otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.
Hindistan televizyon kanalı NDTV'de yer alan habere göre, Maharaştıra eyaletinin Evrengabad şehrinden Shahada şehrine seyahat etmekte olan bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti ve 35'ten fazla kişi de yaralandı. Yetkililerin yaptığı açıklamada otobüs şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği ve yaralıların da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.



Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

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