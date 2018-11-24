Hindistan'da Otobüs Kazası

Güney Asya
ülkesi Hindistan
'da Karnataka eyaletinde ilköğretim öğrencilerini taşıyan otobüsün su kanalına düşmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkenin güneyinde bulunan eyaletin başkenti Banglor'un 105 kilometre güneybatısındaki Mandya kenti yakınında öğle sularında gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 25 öğrenci hayatını kaybetti.
Kanala yuvarlanan otobüsten atlayan bir çocuğun kazadan yaralı kurtulduğu belirtildi.
Arama çalışmaları sürerken, can kaybı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Asya,Hindistan
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:14