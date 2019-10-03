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Hindistan'da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

03.10.2019 12:53Hindistan'da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Raisen bölgesinde kontrolünü kaybeden bir yolcu otobüsü köprünün duvarına çarpıp Richhan Nehri'ne düştü. Eyaletin Indore kentinden Chhatarpur bölgesine giden otobüsün nehre düşmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, otobüsün vinçle nehirden çıkarıldığı belirtildi.

Otobüste bulunan yolculardan biri şoförün aşırı hız yaptığını, otobüsün kontrolünü kaybedip iki kez takla attığını ve nehre düştüğünü söyledi. - YENİ DELHİ

Hindistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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