Haberler » Güncel » Haber

- Hindistan'da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı

- Hindistan'da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralıYENİ DELHİ - Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

04.10.2019 01:05
- Hindistan'da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı
YENİ DELHİ - Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Raisen bölgesinde kontrolünü kaybeden bir yolcu otobüsü köprünün duvarına çarpıp Richhan Nehri'ne düştü. Eyaletin Indore kentinden Chhatarpur bölgesine giden otobüsün nehre düşmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, otobüsün vinçle nehirden çıkarıldığı belirtildi.
Otobüste bulunan yolculardan biri şoförün aşırı hız yaptığını, otobüsün kontrolünü kaybedip iki kez takla attığını ve nehre düştüğünü söyledi.
- Hindistan'da otobüs nehre düştü: 6 ölü, 18 yaralı

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:44 Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
02:41 New York Comic Con 2019
02:40 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi: 11 tutuklama (2)
02:37 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi
02:36 Gaziantep lezzetleri izmit'te
02:34 Demirkazık'tan düşen amerikalı dağcı yaralandı
02:32 Neşet ertaş, beştepe'deki etkinlikle anıldı, cumhurbaşkanlığı sözcüsü ibrahim kalın...