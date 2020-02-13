Haberler » Güncel » Hindistan'da otobüs tıra çarptı: 13 ölü, 31 yaralı - Haber

Hindistan'da otobüs tıra çarptı: 13 ölü, 31 yaralı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yataklı bir otobüsün tıra çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

13.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:28Hindistan'da otobüs tıra çarptı: 13 ölü, 31 yaralı
'ın Uttar Pradeş eyaletinde yataklı bir otobüsün tıra çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
India Today'in haberine göre, emniyet yetkilisi Rajesh Kumar, Delhi'den Bihar eyaletinin Motihari bölgesine doğru gitmekte olan iki katlı otobüsün, Firozabad şehrinin Agra- otoyolunda bir tıra arkadan çarptığını bildirdi.
Kumar yaralıların, Saifai bölgesindeki hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Hastanenin acil servis departmanından doktor Vishwa Deepak, kazada 13 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan en az 31 kişinin ise tedavi altına alındığını belirtti.
Hint basınındaki haberlere göre, kaza, otobüs şoförünün uyuması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi, kazada otobüsün ön kısmı tamamen hasar gördü.

Hindistan, Lucknow, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 12:52:57