20.06.2019 17:51
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Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 25 ölü

Hindistan

YENİ Hindistan'ın kuzeyinde bir otobüsün dağlık yolda uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

YENİ Hindistan'ın kuzeyinde bir otobüsün dağlık yolda uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet görevlisi Shalini Agnihotri, Himaçal Pradeş eyaletine bağlı Kullu kasabası yakınlarındaki virajlı dağlık bir yolda uçuruma devrilen otobüsteki en az 25 kişinin öldüğünü belirtti.
Kazada otobüsteki 35 kişinin de yaralandığını bildiren Agnihotri, hastaneye kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Otobüsün yuvarlandığı uçurumun yaklaşık 500 metre derinlikte olduğunu aktaran Agnihotri, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Yerel basında, kaza sırasında bazı yolcuların otobüsün üstünde oturduğu bilgisi paylaşıldı.
Hindistan'da yaşanan trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybediyor.
Kaynak: AA
Hindistan, Güncel

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