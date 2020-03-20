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Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi

Hindistan'da otobüste erkek arkadaşı ile seyahat eden bir kadın, 2012 yılında 5 yolcu ve otobüsün şoförü tarafından cinsel saldırıya uğradı. Olay sonrası işkence görüp öldürülen kadının failleri hakkındaki açılan dava sonuçlandı. 4 zanlı idam cezasına çarptırıldı.

20.03.2020 08:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:31

Hindistan 'da 2012 Aralık ayında erkek arkadaşıyla birlikte otobüsteyken, 5 yolcu ve şoförün cinsel saldırısına uğrayan, işkence gördükten sonra yol kenarına atılan ve burada hayatını kaybeden kadının ardından açılan dava sonuçlandı. Tutuklu bulunan bir kişi cezaevinde intihar etti, yetişkin olmayan bir sanık 2015'te serbest kaldı, kalan 4 kişi de idam edildi.

İŞKENCE EDİP YOL KENARINA ATTILAR

23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisi ve bir erkek arkadaşı, 16 Aralık 2012'de Yeni Delhi'de otobüse bindi. Otobüsteki 4 erkek yolcu ve şoför, genç kadının erkek arkadaşını yaraladıktan sonra kadına tecavüz etti. Kadının karnına demir bir çubuk saplayarak organlarının büyük oranda zarar görmesine yol açan 5 erkek, ardından kadınla erkek arkadaşını yol kenarına attı. Hastaneye kaldırılan kadın 13 gün sonra hayatını kaybetti.

ŞOFÖR, CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

5'i yetişkin 6 failin yargılandığı dava 17 Ocak 2013'te başladı. Otobüs şoförü Ram Singh, Mart ayında cezaevindeki hücresinde boynundan asılı halde bulundu. Yetişkin olmayan diğer sanık ise 3 yıl cezaya mahkum oldu. 2015'te serbest bırakıldı.

AF TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Sanıkların itirazları ve üst mahkeme süreci 2020'ye kadar sürdü. 17 Ocak'ta Hindistan Devlet Başkanı Ram Nath Kovind, mahkumların af talebini reddettiğini açıkladı. 4 mahkum, 20 Mart Cuma günü Yeni Delhi'deki Tihar Cezaevi'nde asıldı.

NE OLMUŞTU?

Yaşanan üzücü olayın ardından ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri, dünyanın farklı ülkelerine de yayıldı. Hindistan'da yaygın olan toplu tecavüz, tecavüz ve cinsel şiddet suçlarına daha ağır cezalar gelmesi ve faillerin yargılanması için hükümete çağrılar yapıldı. 2 Nisan 2013'te hızlı bir şekilde hazırlanan yeni bir yasanın yürürlüğe girmesiyle, tecavüzcülerin idamla cezalandırılması sağlandı.



Hindistan’da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
BBC
Etiketler : Hindistan, Dünya, Güncel

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