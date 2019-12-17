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Hindistan'da polis ve göstericiler arasında arbede

Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen gösterilerde protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.

17.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:22
'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen gösterilerde protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.
Hindistan'da Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenlere vatandaşlık yolunu açan yasaya karşı başlayan gösteriler sürüyor. Başkent Yeni Delhi'nin New Seelampur bölgesinde tartışmalı Vatandaşlık Düzenleme Yasası'nı protesto eden binlerce gösterici ve polis arasında arbede yaşandı. barikat kurup taş atan göstericilere, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Yerel kaynaklar çıkan olaylarda 2 polisin yaralandığını belirtti. Gösteriler sırasında otomobiller zarar görürken, kurdukları barikatları ateşe veren göstericiler kaldırım taşlarını da söküp yollara fırlattı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, siyasi rakiplerinin protestoları körüklemek için öğrencileri ve halkı yanlış bilgilerle kandırmaya çalıştığını söyledi.
Vatandaşlık Düzenleme Yasası, geçtiğimiz hafta Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yasalaşmıştı. Yasa Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan dinlerine mensup yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken aynı kapsamdaki Müslümanları dışarıda bırakıyor.
Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti.
Nüfusun yüzde 14'ünü Müslümanların oluşturduğu Hindistan'daki gösterilerde yerel kaynaklara göre en az 6 kişi hayatını kaybetti.
(İHA)
Hindistan'da polis ve göstericiler arasında arbede

Hindistan, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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