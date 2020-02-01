Hindistan'da protestolar sürüyor

Protestocuların slogan atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesiProtestocuların ellerinde dövizlerle görüntüleriProtestodan detaylar
KERALA - Hindistan
'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde binlerce protestocu Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliği (CAA) protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler sürüyor.