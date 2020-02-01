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Hindistan'da protestolar sürüyor

Protestocuların slogan atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi Protestocuların ellerinde dövizlerle görüntüleri Protestodan detaylarKERALA - Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde binlerce protestocu Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliği (CAA) protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

01.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:53
Protestocuların slogan atarak cadde ve sokaklarda ilerlemesi
Protestocuların ellerinde dövizlerle görüntüleri
Protestodan detaylar
KERALA - 'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde binlerce protestocu Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliği (CAA) protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler sürüyor.
Hindistan'da protestolar sürüyor

Hindistan, Güncel

Kaynak: AA


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