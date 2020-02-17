Hindistan'da resmi dairelerin olduğu binada korkutan yangın

Hindistan 'da resmi dairelerin bulunduğu bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın büyük korkuya neden oldu.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai 'de bulunan ve eyaletinin vergi işlemlerinin yapıldığı bölümlerin bulunduğu 'Mazgaon GST' isimli binanın üst katlarında yangın çıktı. Tadilat nedeniyle 8'inci katta çıktığı düşünülen yangın kısa sürede tüm kata ve üst kata yayıldı. Üst katlarda mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.