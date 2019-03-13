13 Mart 2019, 20:30
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Hindistan'da Sahte İçkiden 6 Kişi Öldü

Hindistan

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde, sahte içkiden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde, sahte içkiden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri Uttar Pradeş'e bağlı Ghatampur bölgesinde, sahte içkiden 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.


Sahte içki içen 5 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili 21 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Assam, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde geçen ay sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti. Polis, Hindistan, Güncel
Kaynak: AA