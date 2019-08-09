Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hindistan'da savaş uçağı düştü

Hindistan'ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü.

09.08.2019 09:22 Hindistan'da savaş uçağı düştü
Hindistan'ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü. Pilotların kazadan sağ kurtuldu.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Sukhoi Su-30 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotların sağ olarak bulunduğu birinin bacağından yaralandığı aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin doğruladığı kazada "2 pilot sağ olarak kurtuldu. Pilotlardan biri bacağından yaralandı" açıklaması yapıldı. Bölgede yaşayan halkın pilotlardan birinin enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olduğu belirtildi. - YENİ DELHİ

Hindistan, Assam, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:01   İnegöl'de kaza: 1 ölü
11:00   Evinde ölü olarak bulundu
10:57   Şahinbey polisi, hırsızlara göz açtırmıyor
10:56   Aksaray polisi Kurban Bayramı'nda tetikte
10:55   3 ilçede düzenlenen operasyonda 912 tarihi sikke ele geçirildi
10:54   Bu yolları kullanacaklar Ankaralılar dikkat
10:52   Gaziantep'te araçtan 6 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı