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Hindistan'da savaş uçağı düştü

Hindistan'ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü.

09.08.2019 09:30
Hindistan'da savaş uçağı düştü
Hindistan'ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü. Pilotların kazadan sağ kurtuldu. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Sukhoi Su-30 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotların sağ olarak bulunduğu birinin bacağından yaralandığı aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin doğruladığı kazada "2 pilot sağ olarak kurtuldu. Pilotlardan biri bacağından yaralandı" açıklaması yapıldı. Bölgede yaşayan halkın pilotlardan birinin enkaz altından çıkarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.
(İHA)

Hindistan, Assam, Güncel

Kaynak: İHA

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