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Hindistan'da savaş uçağı eğitim sırasında düştü

Hindistan'ın Goa eyaleti yakınlarında MiG-29K tipi savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü bildirildi.

23.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:15Hindistan'da savaş uçağı eğitim sırasında düştü
'ın eyaleti yakınlarında MiG-29K tipi savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü bildirildi.
Hindistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Goa eyaleti yakınlarında MiG-29k tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi. Uçağın eğitim sırasında düştüğü belirtilirken pilotun atlayarak kurtulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bugün saat 10.30'da rutin bir eğitim sırasında MIG-29k uçağı Goa'nın sahil kesimine düştü. Pilot güvenli bir şekilde atlayarak kurtuldu" denildi.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
(İHA)

Hindistan, Goa, Güncel

Kaynak: İHA

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