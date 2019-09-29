Haberler » Güncel » Haber

Hindistan'da sel 4 günde 74 kişi öldü

Hindistan'da sel 4 günde 74 kişi öldüHindistan, (DHA)- Hindistan'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde 74 kişi hayatını kaybetti.

29.09.2019 11:00
Hindistan'da sel 4 günde 74 kişi öldü
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde 74 kişi hayatını kaybetti. 18 takımdan oluşan kurtarma ekipleri, Bihar eyaletine sevk edildi.
Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selde, 4 günde 74 kişi hayatını kaybetti. Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde, sel sebebiyle çok sayıda okul tatil edilirken, hastaneleri su bastı, toplu taşıma araçları da seferlerini iptal etti.
18 takımdan oluşan kurtarma ekipleri, Bihar eyaletindeki çeşitli noktalara sevk edilirken; tahliyelerin sürdüğü açıklandı.
Hindistan'da sel 4 günde 74 kişi öldü

Hindistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:09 Silivri'de hasarlı 2 cami mühürlendi 3
19:09 Btcturk yeni malatyaspor maçının ardından
19:08 Hindistan'dan "Keşmir'de kısıtlama yok" iddiası
19:07 "Belediye Başkanlığı Futbol Turnuvası"
19:06 Slovakya'da savaş uçağı düştü
19:06 MSB: "Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İHA, 2 adet F-16 tarafından düşürüldü"
19:05 MSB: "Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden İHA, 2 adet F-16 tarafından düşürüldü"